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Куда девать оставшийся после ремонта бетон? А скидывать в ближайшее поле!
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Куда девать оставшийся после ремонта бетон? А скидывать в ближайшее поле!

15 июня 2012, 14:10Происшествия
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