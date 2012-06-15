Куда девать оставшийся после ремонта бетон? А скидывать в ближайшее поле!
15 июня 2012, 14:10Происшествия
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На днях активисты ОД «Тагил без ям» стали свидетелями грубейших нарушений. Прямо на глазах у прохожих посреди дня рабочие сбрасывали бетон на поле недалеко от Ледового дворца. Их совершенно не смутило, что активисты начали снимать на фотоаппарат этот процесс, их, по всей видимости, вообще ничего не может смутить, раз они вываливают мусор и ремонтные отходы прямо в городе (спасибо, что не посреди какого-нибудь перекрестка).
Как сообщается на сайте ОД «Тагил без ям», машина состатками бетона приехала от здания Ледового дворца, где как раз ведутся ремонтныеработы. Но неужели никем и никак не предусмотрены маршруты вывоза такогомусора, кто дал им право творить беспредел прямо под боком от стройки?
Активисты также рассказывают, что уже отмечали факт сбросамусора на это поле, однако не было доказательных фотографий, где можно увидеть,кто, какая организация позволяет себе подобное. Теперь снимки есть, и об этоминциденте уже сообщено в полицию. «История с бетоном» в данный моментпрорабатывается.
Фото с сайта tagil.bezyam.ru
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