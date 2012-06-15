Куда девать оставшийся после ремонта бетон? А скидывать в ближайшее поле!

Как сообщается на сайте ОД «Тагил без ям», машина состатками бетона приехала от здания Ледового дворца, где как раз ведутся ремонтныеработы. Но неужели никем и никак не предусмотрены маршруты вывоза такогомусора, кто дал им право творить беспредел прямо под боком от стройки?

Активисты также рассказывают, что уже отмечали факт сбросамусора на это поле, однако не было доказательных фотографий, где можно увидеть,кто, какая организация позволяет себе подобное. Теперь снимки есть, и об этоминциденте уже сообщено в полицию. «История с бетоном» в данный моментпрорабатывается.