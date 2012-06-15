На УВЗ в Нижнем Тагиле произошла авария, в результате которой погиб человек

Одного рабочего убил осколок, войдя в голову через щеку. Второй осколок серьезно зацепил другого рабочего. Тот получил травму головы и сейчас находится в больнице. По версии очевидцев, обе жертвы аварии в опасный момент просто проходили мимо. В данный момент следователи Дзержинского района проводят доследственную проверку. Они выясняют возможные причины произошедшего и выявляют, было ли допущено нарушение технологии производственного процесса и по чьей вине.