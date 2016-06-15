В аварии на Серовском тракте недалеко от Нижнего Тагила пострадала девочка-подросток (ФОТО)

Со стороны Екатеринбурга по Серовскому тракту двигался автомобиль «Фольксваген Пассат». Водитель двигавшегося впереди автомобиля ВАЗ не убедился в безопасности манёвра на дороге. В результате произошло столкновение автомобилей. В салоне автомобиля ВАЗ пострадала девочка-подросток 2000 г.р. Из автомобиля её извлекали спасатели. С переломом таза девочка госпитализирована в Детскую городскую больницу Нижнего Тагила.