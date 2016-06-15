В аварии на Серовском тракте недалеко от Нижнего Тагила пострадала девочка-подросток (ФОТО)
15 июня 2016, 17:30ПроисшествияПавел Щербина
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Авария произошла сегодня днём на 140 километре Серовского тракта.
Сюжеты: Нижний Тагил
О произошедшем рассказали сотрудники отдела пропаганды ГИБДД, вернувшиеся с места происшествия:
Со стороны Екатеринбурга по Серовскому тракту двигался автомобиль «Фольксваген Пассат». Водитель двигавшегося впереди автомобиля ВАЗ не убедился в безопасности манёвра на дороге. В результате произошло столкновение автомобилей. В салоне автомобиля ВАЗ пострадала девочка-подросток 2000 г.р. Из автомобиля её извлекали спасатели. С переломом таза девочка госпитализирована в Детскую городскую больницу Нижнего Тагила.
Полицейские уточнили, что это предварительные данные. По факту ДТП будет проводиться административное расследование, которое выяснит все детали произошедшего и определит виновных.
ФОТО: Отдел пропаганды ГИБДД
© Эрик Х., TagilCity.ru
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