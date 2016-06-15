В Нижнем Тагиле бывшему осужденному за ложный донос грозит лишение свободы до 3-х лет
Следственный отдел Тагилстроевского района завершил расследование по делу 29-летнего жителя Ставропольского края, отбывавшего ранее срок в колонии Нижнего Тагила. Скоро ему вновь придется отвечать перед законом, сообщается на официальном сайте СК Свердловской области.
17 мая 2016 года, находясь еще в исправительной колонии, обвиняемый написал заявление на имя начальника учреждения о том, что инспектор безопасности нанес ему телесные повреждения ударами в живот. Это считается тяжким преступлением, было назначено расследование.
В ходе следственных действий было выяснено, что факт применения насилия к осужденному не подтвержден. А также из опроса сокамерников стало известно, что ложный донос он совершил из чувства мести сотруднику отдела безопасности. Ранее в изоляторе проводилась проверка, во время которой у подсудимого было обнаружено нарушение режима отбывания наказания – в камере штрафного изолятора он сидел на книгах, что запрещено.
Тогда он задумал отомстить инспектору и обвинил его в превышении должностных полномочий. Он попросил других осужденных, сидевших с ним, нанести ему побои. Сокамерники отказались. Мужчина все равно написал заявление, хотя был предупрежден об уголовной ответственности за заведомо ложный донос.
Доследственная проверка обвинения не подтвердила. В настоящее время дело передали в суд для дальнейшего принятия решения. По действующему законодательству ему снова грозит тюремный срок – до 3-х лет лишения свободы.
© TagilCity.ru