В Нижнем Тагиле бывшему осужденному за ложный донос грозит лишение свободы до 3-х лет

17 мая 2016 года, находясь еще в исправительной колонии, обвиняемый написал заявление на имя начальника учреждения о том, что инспектор безопасности нанес ему телесные повреждения ударами в живот. Это считается тяжким преступлением, было назначено расследование.

В ходе следственных действий было выяснено, что факт применения насилия к осужденному не подтвержден. А также из опроса сокамерников стало известно, что ложный донос он совершил из чувства мести сотруднику отдела безопасности. Ранее в изоляторе проводилась проверка, во время которой у подсудимого было обнаружено нарушение режима отбывания наказания – в камере штрафного изолятора он сидел на книгах, что запрещено.

Тогда он задумал отомстить инспектору и обвинил его в превышении должностных полномочий. Он попросил других осужденных, сидевших с ним, нанести ему побои. Сокамерники отказались. Мужчина все равно написал заявление, хотя был предупрежден об уголовной ответственности за заведомо ложный донос.

Доследственная проверка обвинения не подтвердила. В настоящее время дело передали в суд для дальнейшего принятия решения. По действующему законодательству ему снова грозит тюремный срок – до 3-х лет лишения свободы.