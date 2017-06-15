Ребенок пострадал в ДТП под Нижним Тагилом (ВИДЕО)
15 июня 2017, 09:15Происшествия
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На трассе под Нижним Тагилом произошло ДТП с опрокидыванием автомобиля. В аварии пострадал 8-летний ребенок.
Сюжеты: Нижний Тагил
Автолюбительница на иномарке «Хендай» не справилась с управлением транспортным средством и допустила съезд в кювет. У ребенка, ехавшего с ней, диагностирован перелом ключицы. Женщина не получила серьезных травм.
Ребенок перевозился в детском кресле, это помогло избежать более серьезных последствий.
Видео: Отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила
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