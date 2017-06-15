Тело 20-летнего осужденного невьянской колонии со следами побоев доставлено в Екатеринбург (ФОТО)

Все тело в ссадинах и побоях, а в справке указана причина смерти – почечная недостаточность. В ИК-46 скончался 20-летний осужденный Иван Лабердин. В апреле 2017 года он был осужден на 9,5 лет за убийство.

По официальной версии, с 8 на 9 июня Лабердин был доставлен в больницу при колонии и там скончался. В справке о причине смерти значится: «острая почечная недостаточность, острый нефрит».

Немногочисленные родственники заключенного считают, что Ивана до смерти забили так называемые «активисты» колонии – осужденные, наделенные администрацией определенной властью.

Как сообщает РИА URA.ru, Лабердин получил ушиб спинного мозга, сердца, почек, перелом позвоночника. Сейчас в колонии проводится проверка по факту смерти зека. Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровья, повлекшее по неосторожности смерть человека». Уже установлены лица, причастные к смерти заключенного.

Выяснилось, что между Лабердиным и другими осужденными произошла драка, в результате которой погибшим были получены повреждения, приведшие к его смерти.

Фото: URA.ru

Правозащитники, взявшие под контроль смерть Ивана Лабердина, считают, что он погиб во время так называемой «приемки этапа», когда «активисты» избивают «новеньких», прибывших в карантине, чтобы показать им, «кто здесь власть». Существуют и другие версии смерти Лабердина, но все они связаны с избиением, а не с болезнью осужденного.

Кстати, в ИК-46 в 2015 году тоже произошло убийство заключенного. Тогда в его смерти обвинили начальника колонии и его подчиненных. Все они оказались на скамье подсудимых.

Эксперт фонда «В защиту прав заключенных» Алексей Соколов убежден:

Начальники могут меняться, но система пыток и вымогательств от этого никуда не исчезает. В случае с ИК-46 «активисты» фактически уже захватили власть в колонии. Наличие «актива» не отрицает и руководитель учреждения Макарихин.