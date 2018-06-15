Пожар в здании фитнес-центра произошёл в Екатеринбурге (ФОТО)
15 июня, 09:00Происшествия
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Днём 14 июня в Екатеринбурге посетители фитнес-центра по Родонитовой, 4 были вынуждены покинуть здание, поскольку в доме начался пожар.
Сюжеты: Екатеринбург
Девушки-администраторы рассказали, что возгорание началось в душевой фитнес-клуба. Вскоре всех эвакуировали, при этом люди выходили самостоятельно. Пожар тушили не менее получаса.
Официально сообщается, что в пожаре никто не пострадал. На месте работали пять пожарных машин и 29 человек личного состава. Огонь распространился на площади 25 квадратных метров, передаёт E1.RU.
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Фото: E1.RU
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