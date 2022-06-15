Суд отказался сокращать срок экс-главе «Титановой долины» Артемию Кызласову

Суд отказался сокращать срок экс-главе «Титановой долины» Артемию Кызласову
Суд отказался сокращать срок экс-главе «Титановой долины» Артемию Кызласову
Сегодня, 19:15ПроисшествияЕлена ОзероваФото: 1MI
Бывшему главе «Титановой долины» Артемию Кызласову и его посреднику не изменят меру пресечения.

Приговор экс-главе «Титановой долины» Артемию Кызласову и экс-замминистра региональной экономики Михаилу Шилиманову не будут менять.

Суд рассмотрел апелляции адвокатов и решил оставить приговор без изменений, пишет 66.RU со ссылкой на пресс-службу суда.

Напомним, что 9 июля прошлого года Кызласова признали виновным по делу о взятке в 13 млн рублей. Ему избрали меру наказания – 10 лет колонии и штрафные санкции на аналогичную сумму.

Экс-замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова судили за посредничество в этом деле. Ему дали 8 лет тюрьмы и такой же штраф – 13 миллионов рублей.

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