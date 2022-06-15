Суд отказался сокращать срок экс-главе «Титановой долины» Артемию Кызласову

Приговор экс-главе «Титановой долины» Артемию Кызласову и экс-замминистра региональной экономики Михаилу Шилиманову не будут менять.
Суд рассмотрел апелляции адвокатов и решил оставить приговор без изменений, пишет 66.RU со ссылкой на пресс-службу суда.
Напомним, что 9 июля прошлого года Кызласова признали виновным по делу о взятке в 13 млн рублей. Ему избрали меру наказания – 10 лет колонии и штрафные санкции на аналогичную сумму.
Экс-замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова судили за посредничество в этом деле. Ему дали 8 лет тюрьмы и такой же штраф – 13 миллионов рублей.