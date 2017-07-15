13-летняя девочка получила черепно-мозговую травму в ДТП на трассе Екатеринбург – Тюмень (ФОТО)
15 июля 2017, 17:35Происшествия
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Две иномарки столкнулись на трассе Екатеринбург – Тюмень. Авария произошла утром в субботу, 15 июля. Водитель автомобиля «Volkswagen», личность которого ещё предстоит установить, нарушил дистанцию и врезался в едущий впереди автомобиль «Ford». От удара машину отбросило в сторону и вынесло на ограждения вдоль дороги.
Сюжеты: Нижний Тагил, Екатеринбург
13-летняя девочка, которая находилась в салоне «Ford», получила сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Пострадавшую доставили в детскую городскую больницу №9 в Екатеринбурге. В салоне автомобиля «Volkswagen» сотрудники ГИБДД обнаружили группу молодых людей в нетрезвом состояний. Каждый из них утверждает, что не сидел за рулём, и является пассажиром. Однако, как отмечает управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, свидетели ДТП не видели, чтобы с места аварии кто-то убегал. Кто из молодых людей находился в момент аварии за рулём, предстоит выяснить в ходе дактилоскопической экспертизы.
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Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, 15 июля 2017 г.
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