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13-летняя девочка получила черепно-мозговую травму в ДТП на трассе Екатеринбург – Тюмень (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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13-летняя девочка получила черепно-мозговую травму в ДТП на трассе Екатеринбург – Тюмень (ФОТО)

15 июля 2017, 17:35Происшествия
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