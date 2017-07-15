13-летняя девочка получила черепно-мозговую травму в ДТП на трассе Екатеринбург – Тюмень (ФОТО)

13-летняя девочка, которая находилась в салоне «Ford», получила сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Пострадавшую доставили в детскую городскую больницу №9 в Екатеринбурге. В салоне автомобиля «Volkswagen» сотрудники ГИБДД обнаружили группу молодых людей в нетрезвом состояний. Каждый из них утверждает, что не сидел за рулём, и является пассажиром. Однако, как отмечает управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, свидетели ДТП не видели, чтобы с места аварии кто-то убегал. Кто из молодых людей находился в момент аварии за рулём, предстоит выяснить в ходе дактилоскопической экспертизы.