Грузовик съехал в кювет и перевернулся на трассе под Нижним Тагилом (ВИДЕО)
15 июля 2017, 10:30Происшествия
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Ранним утром 14 июля под Нижним Тагилом произошло ДТП.
Сюжеты: Нижний Тагил
Очевидцы последствий инцидента сообщали, что недалеко от посёлка Черноисточинск большегруз съехал в кювет. Более того, в результате ДТП он перевернулся на крышу.
Обстоятельства аварии с участием грузовика устанавливаются, передает сообщество Инцидент Нижний Тагил.
Пользователи соцсетей обсуждали, каким образом будут доставать из кювета такой крупный транспорт.
Видео: Инцидент Нижний Тагил
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