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Грузовик съехал в кювет и перевернулся на трассе под Нижним Тагилом (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Грузовик съехал в кювет и перевернулся на трассе под Нижним Тагилом (ВИДЕО)

15 июля 2017, 10:30Происшествия
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