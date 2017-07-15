Водитель такси спровоцировал аварию на перекрёстке улиц Бажова и Малышева в Екатеринбурге
15 июля 2017, 13:05Происшествия
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Машина Яндекс.Такси протаранила другую иномарку и влетела в стену дома. Авария произошла утром 15 июля на перекрестке улиц Бажова и Малышева в Екатеринбурге.
Сюжеты: Нижний Тагил, Екатеринбург
По данным ГИБДД, такси выехало на красный цвет светофора и столкнулось с другим автомобилем. От удара такси отбросило на тротуар, где оно врезалось в стену дома.
Пассажиры такси (молодые девушка и парень) доставлены в 24-ю больницу с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой. Водитель второй машины, 44-летняя женщина, с переломом плеча доставлена в 36-ю больницу Екатеринбурга.
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