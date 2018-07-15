18-летний молодой человек утонул в реке под Богдановичем

14 июля на реке Кунара утонул 18-летний молодой человек по имени Виталий. Как именно это произошло пока что неизвестно, родственники узнали только, что он отдыхал на водоёме с друзьями.

Трагедия произошла в районе 8-9 вечера, тогда же приехали спасатели, однако поиски не увенчались успехом. С двух часов ночи родственники погибшего молодого человека самостоятельно стали разыскивать тело. 15 июля к реке вновь прибыли поисковые отряды МЧС, сообщает E1.ru.

Только сейчас МЧС приехали, мы им предоставили свою лодку, водолаза нет. И ребёнка нашего нет. Куда нам ещё обратиться? Какое-то сочувствие от органов должно быть? Нам хотя бы тело его достать.мама погибшего молодого человека