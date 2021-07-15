Сама себе вырыл яму: экскаватор упал в канаву возле «Екатеринбург Арены»

Экскаватор упал в канаву возле «Екатеринбург Арены», которую сам же и выкопал. Поднять технику удалось не с первого раза.

Экскаватор провалился в яму вместе с тротуарной плиткой, которой вымощена дорога, в среду 14 июля у центрального стадиона в Екатеринбурге на улице Мельникова, 27. Очевидцы засняли на фото и видео, как технику пытаются достать из канавы. По их словам, в результате инцидента никто из людей не пострадал, пишет Е1. Сначала экскаватор пытались достать трактором, затем подъемником. В итоге операция по спасению провалившегося «копателя» завершилась успешно. Напомним, 1 мая бронетранспортер упал с прицепа на дорогу в Волгограде. Очевидцы предполагают, что техника была плохо закреплена. Бронетранспортер свалился с прицепа на дорогу в Волгограде

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