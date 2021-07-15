Сама себе вырыл яму: экскаватор упал в канаву возле «Екатеринбург Арены»

Экскаватор провалился в яму вместе с тротуарной плиткой, которой вымощена дорога, в среду 14 июля у центрального стадиона в Екатеринбурге на улице Мельникова, 27.
Очевидцы засняли на фото и видео, как технику пытаются достать из канавы. По их словам, в результате инцидента никто из людей не пострадал, пишет Е1.
Сначала экскаватор пытались достать трактором, затем подъемником.
В итоге операция по спасению провалившегося «копателя» завершилась успешно.
Напомним, 1 мая бронетранспортер упал с прицепа на дорогу в Волгограде. Очевидцы предполагают, что техника была плохо закреплена.