Сама себе вырыл яму: экскаватор упал в канаву возле «Екатеринбург Арены»

Сама себе вырыл яму: экскаватор упал в канаву возле «Екатеринбург Арены»
Сама себе вырыл яму: экскаватор упал в канаву возле «Екатеринбург Арены»
Сегодня, 08:50ПроисшествияФото: Е1.RU
Экскаватор упал в канаву возле «Екатеринбург Арены», которую сам же и выкопал. Поднять технику удалось не с первого раза.

Экскаватор провалился в яму вместе с тротуарной плиткой, которой вымощена дорога, в среду 14 июля у центрального стадиона в Екатеринбурге на улице Мельникова, 27.

Очевидцы засняли на фото и видео, как технику пытаются достать из канавы. По их словам, в результате инцидента никто из людей не пострадал, пишет Е1.

Сначала экскаватор пытались достать трактором, затем подъемником.

В итоге операция по спасению провалившегося «копателя» завершилась успешно.

Напомним, 1 мая бронетранспортер упал с прицепа на дорогу в Волгограде. Очевидцы предполагают, что техника была плохо закреплена.

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