Деревянная церковь загорелась в Верхней Сысерти

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В Верхней Сысерти загорелась деревянная церковь. Очевидцы сообщают, что огонь перекинулся на соседний частный дом, пишет Е1.
Церковь Спаса Преображения, где начался пожар, построена в 2010 году. Рядом с ней стоит каменная церковь Успения Пресвятой Богородицы, которую сейчас реконструируют.
Очевидцы происшествия рассказали, что в тушении огня местные жители помогают пожарным.
В пресс-службе МЧС комментарий обещали предоставить позже.
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