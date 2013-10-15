В Николо-Павловском ночью случился пожар: 12 человек ликвидировали огонь
15 октября 2013, 15:15Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Накануне ночью в селе Николо-Павловское под Нижним Тагилом произошел серьезный пожар.
Возгорание случилось на улице 8 Марта, как сообщают ГУ МЧС по Свердловской области. Причина и последствия пока не установлены, однако, известно, что люди в огне не пострадали.
Тем не менее, сгорели надворные постройки, а в тушении пожара были задействованы две единицы техники и 12 человек личного состава.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей