В Нижнем Тагиле вычислили банду «автоворишек» (ФОТО)

Оперативным путем сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 17 ММУ МВД России «Нижнетагильское» была получена информация о причастности к серии автокраж некой компании молодых людей, проживающих в поселке Сухоложский города Нижний Тагил. В результате грамотных действий правоохранителей удалось установить и задержать пятерых подозреваемых молодых людей, которые между собой хорошо знакомы. Есть среди них есть и ранее судимые лица за имущественные преступления.

Фотографии предоставлены пресс-службой МВД

Полицейскими было установлено, что негодяи выезжали в ночное время на территорию Дзержинского района на старых и списанных автомобилях не имея водительских удостоверений. Неоднократно сотрудниками ДПС автомобили задерживались и помещались на штрафную автостоянку. Когда такое случалось – подозреваемые находили другую колымагу, для них это не составляло особого труда, и продолжали свои ночные катания по ночному району. Двигаясь по кварталам, они высматривали автомашины, которые не были оборудованы охранными сигнализациями и путем выставления форточки или разбития стекла совершали хищения автомобилей, находящихся во дворах.

При осмотре жилища одного из воришки сотрудниками полиции обнаружены похищенные вещи проходящие по нескольким уголовным делам. В настоящее время по фактам краж возбуждены шесть уголовных дел по части 1 статьи 158 УК Российской Федерации, по которым подозреваемые дали признательные показания.

Стражами порядка продолжатся дальнейшая работа по установлению мест сбыта похищенного. Под стражу взят только один похититель, поскольку не имеет постоянного места жительства и регистрации в Нижнем Тагиле, другие – под подпиской о невыезде. Расследование уголовных дел продолжается, -- поясняет старший дознаватель отдела полиции № 17 ММУ МВД России «Нижнетагильское» старший лейтенант полиции Мария Глушко.