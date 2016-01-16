В Нижнем Тагиле пьяный водитель проскочил на красный свет два перекрестка и попал в аварию на третьем (ВИДЕО)

Лихач проскочил на красный свет два перекрёстка, создав опасную ситуацию на втором из них. На третьем фортуна ему изменила, ВАЗ-2108 ударил автомобиль Lifan прямо в район переднего левого крыла. Не похоже, что водитель ВАЗа пытался затормозить перед столкновением. ДТП произошло на перекрёстке улиц Победы и Пархоменко.

Неизвестно, что, кроме алкоголя, заставило водителя ВАЗа гнать без остановки, но известно, что сейчас он ожидает суда.

В Нижнем Тагиле сотрудники ГИБДД очень серьезно относятся к пьяным водителям. В октябре они даже применили силу, чтобы вытащить из грузовика пьяного водителя.