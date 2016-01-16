В Нижнем Тагиле пьяный водитель проскочил на красный свет два перекрестка и попал в аварию на третьем (ВИДЕО)
16 января 2016, 13:00ПроисшествияДенис Таратонов
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Езда на автомобиле в пьяном виде уже не единожды приводила к трагедиям, поэтому она осуждается всем обществом. Тем не менее, то один, то другой водитель об этом забывают. Вот и в канун Старого года пьяный любитель быстрой езды вдавил педаль газа в пол. К счастью, его глупость не унесла и не разрушила ничью жизнь. Пострадали лишь автомобили.
Сюжеты: Нижний Тагил
Лихач проскочил на красный свет два перекрёстка, создав опасную ситуацию на втором из них. На третьем фортуна ему изменила, ВАЗ-2108 ударил автомобиль Lifan прямо в район переднего левого крыла. Не похоже, что водитель ВАЗа пытался затормозить перед столкновением. ДТП произошло на перекрёстке улиц Победы и Пархоменко.
Неизвестно, что, кроме алкоголя, заставило водителя ВАЗа гнать без остановки, но известно, что сейчас он ожидает суда.
В Нижнем Тагиле сотрудники ГИБДД очень серьезно относятся к пьяным водителям. В октябре они даже применили силу, чтобы вытащить из грузовика пьяного водителя.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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