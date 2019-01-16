Педофил напал на школьницу в Нижнем Тагиле: полиция ищет мужчину 30-40 лет

Нападение произошло в понедельник 14 января в Дзержинском районе, в районе 9 утра. По предварительным данным, мужчина 30-40 лет совершил насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней вблизи дома на улице Энтузиастов. Учебное учреждение не разглашается, уточняет в беседе с редакцией начальник управления образования Нижнего Тагила Татьяна Удинцева.

В распоряжении редакции TagilCity.ru есть ориентировка, по которой отделом полиции №17 подозревается 30-40 летний мужчина, плотного телосложения, ростом 180 см. В момент нападения был одет в пуховик и вязаную шапку темно-синего цвета, темные штаны. При себе у него была сумка.

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Около школы маньяк! Дети друг другу рассказывают, учителя тоже знают. У меня дочь одна домой ходит, страшно её отпускать,рассказывает редакции мать пятиклассницы.