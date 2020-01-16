На Урале двух пенсионеров осудили за подпольное производство оружия
В Озерске Челябинской области суд вынес приговор двум местным жителям, которые на пенсии производили оружие, сообщает Ура.ру.
Два Ветерана труда, обладатели ряда государственных наград в свободное время изготовили несколько образцов оружия — от револьверов до автоматов.
Пенсионеры были приговорены к условным срокам в 4,5 и три года. При этом, суд счел возможным не назначать им штраф, а одному из участников вернул токарный станок. Суд принял во внимание отсутствие судимостей у обоих мужчин, положительные характеристики, семейное и имущественное положение, а также возраст и прошлые достижения.
Согласно приговору суда, с осени 2018 года двое жителей Озерска приобретали в магазинах переделанные образцы оружия и приводили их в боевое состояние. Среди них были револьвер «Наган», автомат Калашникова со складывающимся прикладом (АКС) калибра 7,62 мм, пистолет Токарева (ТТ), переделанные под стрельбу малокалиберными патронами 5,6 мм газовые, пневматические и сигнальные револьверы и пистолеты — от отечественных Ярыгина до «Маузера» и турецкого Zoraki.
Все работы проводились пенсионерами в сдвоенном гараже и там же хранилось оружие, патроны и порох для их снаряжения. Ни одно из изделий не было продано или использовано с целью совершения преступления. Почти два десятка образцов оружия и деталей для него будут уничтожены.