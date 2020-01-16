На Урале двух пенсионеров осудили за подпольное производство оружия

Два Ветерана труда, обладатели ряда государственных наград в свободное время изготовили несколько образцов оружия — от револьверов до автоматов.

Пенсионеры были приговорены к условным срокам в 4,5 и три года. При этом, суд счел возможным не назначать им штраф, а одному из участников вернул токарный станок. Суд принял во внимание отсутствие судимостей у обоих мужчин, положительные характеристики, семейное и имущественное положение, а также возраст и прошлые достижения.

Согласно приговору суда, с осени 2018 года двое жителей Озерска приобретали в магазинах переделанные образцы оружия и приводили их в боевое состояние. Среди них были револьвер «Наган», автомат Калашникова со складывающимся прикладом (АКС) калибра 7,62 мм, пистолет Токарева (ТТ), переделанные под стрельбу малокалиберными патронами 5,6 мм газовые, пневматические и сигнальные револьверы и пистолеты — от отечественных Ярыгина до «Маузера» и турецкого Zoraki.