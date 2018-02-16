Автоледи сбила 50-летнюю тагильчанку: пешеход в больнице с травмой черепа (ФОТО)

16 февраля около 7:40 утра автоледи на Hyundai i30 сбила пешехода. Было установлено, что женщина ехала со стороны ул. Дружинина в сторону ул. Тагилстроевская.

Неподалеку от дома № 32 на Уральском проспекте иномарка сбила 50-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшая была госпитализирована с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

По факту ДТП проводится расследование. Установлено, что 39-летняя автоледи была трезвой и ранее к ответственности не привлекалась, пишет отдел пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу