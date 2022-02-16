Екатеринбурженке грозит 12 лет тюрьмы за погибшую в ДТП пенсионерку

Екатеринбурженке грозит 12 лет тюрьмы за погибшую в ДТП пенсионерку
Екатеринбурженке грозит 12 лет тюрьмы за погибшую в ДТП пенсионерку
Сегодня, 15:53ПроисшествияФото: 1MI

Екатеринбурженке грозит 12 лет тюрьмы за смерть пенсионерки в ДТП

Прокуроры направили на рассмотрение Орджоникидзевского райсуда Екатеринбурга материалы уголовного дела, возбужденного в отношении 21-летней гражданки, насмерть сбившей пожилую женщину на Уралмаше.

Речь идет о статье УК РФ, в которой говорится о нарушении водителем ПДД, повлекшем смерть по неосторожности. Санкция предусматривает в данном случае наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет, уточнили сотрудники пресс-службы свердловской прокуратуры.

Напомним, серьезная авария произошла в Екатеринбурге 12 сентября минувшего года около пяти часов утра. ДТП случилось на пешеходном переходе, расположенном напротив улицы Коммунистической.

21-летняя женщина, управлявшая автомобилем марки ВАЗ 21130, двигалась со скоростью свыше 100 км/ч, то есть норма была превышена водителем практически вдвое. Под колеса «легковушки» попала пенсионерка, которая переходила проезжую часть дороги без нарушения правил.

Пожилая гражданка получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась на месте ДТП. Девушка скрылась, но впоследствии признала свою вину.

Сюжеты:
Екатеринбург
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