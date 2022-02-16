Екатеринбурженке грозит 12 лет тюрьмы за погибшую в ДТП пенсионерку

Речь идет о статье УК РФ, в которой говорится о нарушении водителем ПДД, повлекшем смерть по неосторожности. Санкция предусматривает в данном случае наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет, уточнили сотрудники пресс-службы свердловской прокуратуры.