Екатеринбурженке грозит 12 лет тюрьмы за погибшую в ДТП пенсионерку

Речь идет о статье УК РФ, в которой говорится о нарушении водителем ПДД, повлекшем смерть по неосторожности. Санкция предусматривает в данном случае наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет, уточнили сотрудники пресс-службы свердловской прокуратуры.
Напомним, серьезная авария произошла в Екатеринбурге 12 сентября минувшего года около пяти часов утра. ДТП случилось на пешеходном переходе, расположенном напротив улицы Коммунистической.
21-летняя женщина, управлявшая автомобилем марки ВАЗ 21130, двигалась со скоростью свыше 100 км/ч, то есть норма была превышена водителем практически вдвое. Под колеса «легковушки» попала пенсионерка, которая переходила проезжую часть дороги без нарушения правил.
Пожилая гражданка получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась на месте ДТП. Девушка скрылась, но впоследствии признала свою вину.