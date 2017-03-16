Наставник участников бойни в цыганском поселке Екатеринбурга вышел из СИЗО под залог один млн рублей

Напомним, 3 сентября в цыганском поселке в Екатеринбурге произошла стрельба, в результате которой погиб один человек, шестеро были госпитализированы.

12 января сотрудники ФСБ арестовали наставника участников данного вооруженного конфликта Никиту Мальцева. Ему было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Пока преступник находился в СИЗО, у него сгорел чёрный внедорожник Hyundai Santa Fe.

В уральской столице состоялся суд о продлении заключения обвиняемого: было принято решение об избрании меры пресечения, не связанной с лишением свободы. Суд освободил гражданина Мальцева под залог в размере одного миллиона рублей.

Предполагалось, что Мальцев являлся организатором рынка бойцов, где молодые люди за две-три тысячи рублей выполняли требования заказчика, участвуя в разборках. Эту информацию наставник клуба «Храбра» отрицал.

Тем не менее, участники нападения на Цыганский посёлок – Кирилл Штриплинг, 17-летний Илья Ташимов и 19-летний Павел Басаргин – занимались у Мальцева.