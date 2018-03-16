Перекрытия жилого дома обрушились в военном гарнизоне Елани (ФОТО)

Жильцы всего подъезда этого дома эвакуированы в гостиницу, a местные жители говорят o том, что дома давно не ремонтировались .

В соседнем доме ситуация не лучше. Жили на 5-м этаже, полностью по всему периметру квартиры бежит крыша, даже если идет мелкий дождь. Все обои на полу, даже ремонт переделывать не стали, страшно только за проводку, — комментируют жители городка.