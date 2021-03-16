Из-за сноса дома на Черноморской тагильчане получили компенсацию за жилье

Из-за сноса дома на Черноморской тагильчане получили компенсацию за жилье

Сегодня, 14:43ПроисшествияФото: TagilCity.ru
Из-за предстоящего сноса дома на улице Черноморской, 35 на Тагилстрое в Нижнем Тагиле у собственников изъяли квартиры и выплатили компенсации.

На сайте городской администрации появилось постановление «Об изъятии недвижимого имущества, расположенного по адресу: город Нижний Тагил, улица Черноморская, дом 35/улица Солнечная, дом 32».

Изъять для муниципальных нужд земельный участок категории земель площадью 1 152 квадратных метра, говорится в документе.

Фото:Google.Maps

В связи с изъятием земельного участка у собственников квартир отчуждаются в пользу муниципалитета 16 жилых помещений.

Всем владельцам жилья была выплачена компенсация, в соответствии со стоимостью квартир. Работа проводится в рамках III этапа региональной адресной программы «Переселение граждан на территории Свердловской области из жилищного фонда в 2019–2025 годах», рассказали TagilCity.ru в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

Фото:TagilCity.ru

В мэрии отметили, что срок реализации этапа — с 2021 по 2022 год. Процедура изъятия по указанному основанию регулируется статьей 32 Жилищного кодекса РФ. По закону, если квартира находится в социальном найме, то нанимателям предлагается новая квартира, а для собственников предусмотрена денежная компенсация. Жильцы могут распорядиться ей для покупки жилья на своё усмотрение.

Снос жилого дома будет вынесен в отдельное постановление. Его дата пока не определена.

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