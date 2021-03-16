Из-за сноса дома на Черноморской тагильчане получили компенсацию за жилье

В мэрии отметили, что срок реализации этапа — с 2021 по 2022 год. Процедура изъятия по указанному основанию регулируется статьей 32 Жилищного кодекса РФ. По закону, если квартира находится в социальном найме, то нанимателям предлагается новая квартира, а для собственников предусмотрена денежная компенсация. Жильцы могут распорядиться ей для покупки жилья на своё усмотрение.