На Урале произошло 50 аварий с участием детей в этом году

Как сообщает «КП-Екатеринбург», аварии происходили не только по вине родителей, но и в результате нарушений детьми правил дорожного движения.
В связи с этим сотрудники ГИБДД вместе с педагогами перед каникулами проведут со школьниками разъяснительную работу.
Учащимся младших классов покажут мультипликационные и видеоматериалы, практические занятия на учебно-тренировочных перекрестках. Для ребят среднего звена пройдут викторины, разбор опасных дорожных ситуаций, экскурсии. А со старшеклассниками проведут беседы о последствиях и ответственности за нарушение ПДД.
Полицейские также поднимут тему безопасности на дорогах и на родительских собраниях. Во время школьных каникул инспекторы ДПС будут дежурить в местах проведения досуга детьми.