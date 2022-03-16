На Урале произошло 50 аварий с участием детей в этом году

На Урале произошло 50 аварий с участием детей в этом году
На Урале произошло 50 аварий с участием детей в этом году
Сегодня, 13:14ПроисшествияФото: pxhere.com
В Свердловской области в первые месяцы 2022 года зарегистрировано уже около 50 ДТП с участием детей. При этом трое их них погибли и 60 получили различные травмы.

Как сообщает «КП-Екатеринбург», аварии происходили не только по вине родителей, но и в результате нарушений детьми правил дорожного движения.

В связи с этим сотрудники ГИБДД вместе с педагогами перед каникулами проведут со школьниками разъяснительную работу.

Учащимся младших классов покажут мультипликационные и видеоматериалы, практические занятия на учебно-тренировочных перекрестках. Для ребят среднего звена пройдут викторины, разбор опасных дорожных ситуаций, экскурсии. А со старшеклассниками проведут беседы о последствиях и ответственности за нарушение ПДД.

Полицейские также поднимут тему безопасности на дорогах и на родительских собраниях. Во время школьных каникул инспекторы ДПС будут дежурить в местах проведения досуга детьми.

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