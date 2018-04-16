Электровоз сошел с путей и задымился на Свердловской железной дороге
16 апреля, 19:20Происшествия
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Утром 16 апреля на станции Кордон на участке Пермь - Екатеринбург сошел с рельсов и задымился электровоз.
По сообщению пресс-службы СвЖД, с путей сошла одна из секций электровоза на грузовом поезде. На место случившегося были направлены восстановительный и пожарный поезда.
В происшествии никто не пострадал, угрозы экологической безопасности тоже нет. Движение поездов остановлено не было, составы двигались по соседнему пути.
Обстоятельства происшествия выясняются, пишет «Вечерний Екатеринбург».
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