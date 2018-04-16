Месть за собаку: тагильчанка признана виновной в ложном доносе на сожителя

Как сообщили в прокуратуре Тагилстроевского района, в декабре 2017 года женщина поссорилась со своим сожителем из-за бродячей собаки, которую она привела в квартиру. Мужчина выгнал животное на улицу, а обвиняемую закрыл в квартире на ключ и ушел на работу. Однако женщина при помощи простыни спустилась с балкона второго этажа и сразу же пошла в отделение полиции. Там она она написала заявление на сожителя, обвиняя его в угрозах физической расправы и попытке ее задушить.