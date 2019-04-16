В Екатеринбурге 13-летний «зацепер» упал на трамвайные пути и разбил голову

Подросток был госпитализирован с травмой головы. В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга сообщили, что на место выезжали сотрудники городской Госавтоинспекции. Полицейские составили процессуальные документы, сделали замеры и опросили возможных свидетелей.