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В Екатеринбурге 13-летний «зацепер» упал на трамвайные пути и разбил голову
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Екатеринбурге 13-летний «зацепер» упал на трамвайные пути и разбил голову

Сегодня, 10:25ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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