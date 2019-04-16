В Екатеринбурге 13-летний «зацепер» упал на трамвайные пути и разбил голову
Сегодня, 10:25ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Днем 15 апреля в Екатеринбурге на улице Технической 13-летний подросток вместе с друзьями катался на прицепном устройстве сзади трамвая. Однако школьник не удержался и упал на трамвайные пути прямо во время движения, пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Подросток был госпитализирован с травмой головы. В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга сообщили, что на место выезжали сотрудники городской Госавтоинспекции. Полицейские составили процессуальные документы, сделали замеры и опросили возможных свидетелей.
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