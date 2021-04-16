Трое детей госпитализированы после пожара в екатеринбургской школе

В результате пожара в учебном заведении троих детей, которые надышались дымом, доставили в больницу на карете «скорой помощи».
Возгорание случилось в раздевалке на первом этаже здания около 12.30. Пожар своими силами потушили сотрудники. Массовой эвакуации школьников и коллектива общеобразовательного учреждения не потребовалась, сообщили Е1 в пресс-службе регионального МЧС.
Напомним, похожий инцидент произошел в начале февраля в Каменске-Уральском. После пожара в школе, где пострадали две ученицы, по итогам прокурорской проверки на 10 тысяч рублей оштрафовали директора учебного заведения.