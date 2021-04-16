Трое детей госпитализированы после пожара в екатеринбургской школе

Трое детей госпитализированы после пожара в екатеринбургской школе
Сегодня, 14:01ПроисшествияФото: Яндекс.Карты
В школе № 19 в Академическом районе Екатеринбурга произошел пожар, в результате которого трое учеников госпитализированы в больницу.

В результате пожара в учебном заведении троих детей, которые надышались дымом, доставили в больницу на карете «скорой помощи».

Возгорание случилось в раздевалке на первом этаже здания около 12.30. Пожар своими силами потушили сотрудники. Массовой эвакуации школьников и коллектива общеобразовательного учреждения не потребовалась, сообщили Е1 в пресс-службе регионального МЧС.

Напомним, похожий инцидент произошел в начале февраля в Каменске-Уральском. После пожара в школе, где пострадали две ученицы, по итогам прокурорской проверки на 10 тысяч рублей оштрафовали директора учебного заведения.

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