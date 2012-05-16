Жители Лебяжки встали живым щитом перед тяжелой техникой (ФОТО, ВИДЕО)

Не найдя понимания со стороны строителей, инициативные тагильчане обратились в нашу редакцию с просьбой разобраться в ситуации. Оказывается, на месте поваленных деревьев совсем скоро должна появиться забетонированная площадка, на которой установят опору высоковольтной линии электропередач.

По словам жителей Лебяжки, никто с ними планами об этой стройке не делился и мнения местных жителей не спрашивал. Как рассказала Ирина Кузнецова, которая 25 лет живет на Лебяжке, строители уже разрушили уютный мыс, где летом жильцы близлежащих домов отдыхали от будничной суеты. Ирина считает, что вместо высоковольтной опоры, куда живописней смотрелся бы сквер и пешеходная зона вдоль берега.

За час на стихийный митинг против возведения ЛЭП,собрались около 15 жильцов. В основном, пенсионеры. Они считают, что технику специально пригнали утром, когда большинство жильцов на работе.

Негодуют и автовладельцы. Стройматериалы на площадку будут подвозиться через двор домов 18 и 20 по Ермака – прямо через парковочную площадку жильцов. Когда-то эту самую парковку отсыпали щебнем сами жители, чтобы увеличить количество мест для автомобилей, не затрудняя передвижение по двору. Если строители не выберут альтернативного пути, то около 20 машин лишаться своих мест на стоянке у дома. По словам жильцов, новая опора ЛЭП – не та цена, за которую они готовы терпеть изуродованный двор и отсутствие парковки.