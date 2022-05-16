Скончалась единственная в России женщина среди замглав ГУФСИН

По данным Ура.ру, начальницу запомнили как трудолюбивого и одаренного человека. По словам начальника пресс-службы свердловского ГУФСИН Александра Левченко, женщина была ответственна за госконтракты, ремонт одежды и питание заключенных и сотрудников. Со своими обязанностями она справлялась превосходно.