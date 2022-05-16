Скончалась единственная в России женщина среди замглав ГУФСИН

Скончалась единственная в России женщина среди замглав ГУФСИН
Скончалась единственная в России женщина среди замглав ГУФСИН
Вчера, 17:34ПроисшествияФото: pixabay.com
Умерла замначальника ГУФСИН по Свердловской области Яна Волегова. Известно, что женщина боролась с онкологией.

Скончалась единственная в России женщина среди замглав ГУФСИН. Речь идет о замначальника ГУФСИН по Свердловской области Яне Волеговой.

По данным Ура.ру, начальницу запомнили как трудолюбивого и одаренного человека. По словам начальника пресс-службы свердловского ГУФСИН Александра Левченко, женщина была ответственна за госконтракты, ремонт одежды и питание заключенных и сотрудников. Со своими обязанностями она справлялась превосходно.

Другой сотрудник учреждения поведал, что коллегам Волегова запомнилась как добрый начальник. К каждому человеку она находила свой подход.

Информация о смерти руководительницы появилась сегодня, 16 мая. Некоторое время женщина боролась с онкологией. Сотрудники ведомства организовали сбор денег для родственников умершей.

Сюжеты:
Новости УрФО
Материалы по теме:
ГУФСИНумерла#2
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы