63-летняя пенсионерка, с 2013 года скрывавшаяся от правосудия за убийство, задержана и доставлена в Екатеринбург
16 июня 2016, 17:35Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
30 августа 2013 года в Екатеринбурге на балконе своей квартиры был обнаружен труп 78-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Он был задушен. Об этом сообщала пресс-служба СУ СК по Свердловской области.
Сюжеты: Екатеринбург
В ходе проведенных мероприятий следствие выяснило, что к его смерти причастны 29-летний мужчина, его 53-летняя мать и 63-летняя женщина. В дальнейшем выяснились и мотивы убийства – желание завладеть жилплощадью убитого. Когда мужчина был задушен, в квартиру зашел сын умершего. Преступники, осознав опасность, сбежали через балкон.
Мужчину удалось задержать сразу, сейчас он отбывает длительный срок в тюрьме. Мать преступника, получив травму бедра при побеге, скончалась в больнице. А третьему участнику преступления – пенсионерке – удалось сбежать. Все это время она находилась на юге России.
В настоящее время женщина поймана и ожидает суда по статье за убийство по предварительному сговору, совершенному группой лиц.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей