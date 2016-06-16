63-летняя пенсионерка, с 2013 года скрывавшаяся от правосудия за убийство, задержана и доставлена в Екатеринбург

В ходе проведенных мероприятий следствие выяснило, что к его смерти причастны 29-летний мужчина, его 53-летняя мать и 63-летняя женщина. В дальнейшем выяснились и мотивы убийства – желание завладеть жилплощадью убитого. Когда мужчина был задушен, в квартиру зашел сын умершего. Преступники, осознав опасность, сбежали через балкон.

Мужчину удалось задержать сразу, сейчас он отбывает длительный срок в тюрьме. Мать преступника, получив травму бедра при побеге, скончалась в больнице. А третьему участнику преступления – пенсионерке – удалось сбежать. Все это время она находилась на юге России.

В настоящее время женщина поймана и ожидает суда по статье за убийство по предварительному сговору, совершенному группой лиц.