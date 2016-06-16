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63-летняя пенсионерка, с 2013 года скрывавшаяся от правосудия за убийство, задержана и доставлена в Екатеринбург
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63-летняя пенсионерка, с 2013 года скрывавшаяся от правосудия за убийство, задержана и доставлена в Екатеринбург

16 июня 2016, 17:35Происшествия
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