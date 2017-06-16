Екатеринбуржец был задержан за подозрение в убийстве женщины и поджоге места преступления

Сотрудники следственного комитета и уголовного розыска установили и задержали подозреваемого 13 июня. Им оказался 38-летний знакомый убитой.

Следствие предположило, что 10 июня между жертвой и подозреваемым произошел конфликт в ходе посиделок. Он задушил женщину, а затем поджог жилище.