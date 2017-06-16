Екатеринбуржец был задержан за подозрение в убийстве женщины и поджоге места преступления
16 июня 2017, 07:30Происшествия
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10 июня в одном из домов переулка Короткий на пепелище был обнаружен труп женщины. Накануне было установлено, что её задушили. Было возбуждено уголовное дело по факту убийства.
Сюжеты: Екатеринбург
Сотрудники следственного комитета и уголовного розыска установили и задержали подозреваемого 13 июня. Им оказался 38-летний знакомый убитой.
Следствие предположило, что 10 июня между жертвой и подозреваемым произошел конфликт в ходе посиделок. Он задушил женщину, а затем поджог жилище.
Мужчина был заключен под стражу, передает пресс-служба СК РФ по региону.
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