Убийца пытался сбежать из Екатеринбурга в Баку: его задержали в аэропорту Кольцово
16 июня 2017, 17:10Происшествия
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Преступник находился в федеральном розыске 19 лет.
Сюжеты: Екатеринбург
Сегодня утром в аэропорту «Кольцово» сотрудники МВД России задержали мужчину родом из Азербайджана. 19 лет он находился в федеральном розыске.
Полицейские аэропорта установили, что данное лицо искали в отделе МВД России по городу Ессентуки Ставропольского края. 19 лет назад мужчина совершил в том регионе убийство. Преступник пытался вылететь из Екатеринбурга в Баку, но был задержан, пишет «Накануне.ру».
Сейчас задержанный находится в городском изоляторе временного содержания. В данный момент полицейские решают вопрос о передаче преступника в Ессентуки.
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