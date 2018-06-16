Четыре человека погибли в ДТП с двумя квадроциклами в Верхней Сысерти (ФОТО)

ДТП произошло в ночь на 16 июня. Два квадроцикла столкнулись лоб в лоб. По предварительной информации, погибли две девушки и два молодых человека, всем им было по 21-22 года. Молодые люди отмечали защиту диплома в УрФУ.

Как сообщает Е1, молодые люди поспорили, кто первый повернет, однако эта информация пока не подтверждена.

Девушка, которая сейчас находится в больнице, сидела на квадроцикле третьей и не держалась ни за кого. По словам ее родственников, это и спасло ей жизнь, так как при столкновении ее сбросило с квадроцикла.

Среди погибших дочь топ-менеджера «Русской медной компании».