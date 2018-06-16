Четыре человека погибли в ДТП с двумя квадроциклами в Верхней Сысерти (ФОТО)
16 июня, 15:55Происшествия
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16 июня четверо молодых людей погибли при лобовом столкновении двух квадроциклов по дороге в Верхнюю Сысерть. Одна девушка госпитализирована.
ДТП произошло в ночь на 16 июня. Два квадроцикла столкнулись лоб в лоб. По предварительной информации, погибли две девушки и два молодых человека, всем им было по 21-22 года. Молодые люди отмечали защиту диплома в УрФУ.
Как сообщает Е1, молодые люди поспорили, кто первый повернет, однако эта информация пока не подтверждена.
Девушка, которая сейчас находится в больнице, сидела на квадроцикле третьей и не держалась ни за кого. По словам ее родственников, это и спасло ей жизнь, так как при столкновении ее сбросило с квадроцикла.
Среди погибших дочь топ-менеджера «Русской медной компании».
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Фото: Е1
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