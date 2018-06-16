Два автомобиля сгорели в Нижнем Тагиле за два дня

Первый пожар произошёл на ГГМ утром 14 июня в 10:27. Горел автомобиль «ВАЗ-2107» на Октябрьском проспекте. На пожар выезжали две единицы спецтехники и пять человек личного состава. Возгорание было ликвидировано в течение трёх минут, сообщили в пресс-службе отдела надзорной деятельности Нижнего Тагила.

Другой пожар был зафиксирован на Тагилстрое. В 2:01 на площади два квадратных метра горел автомобиль, находящийся в гараже. Предварительно известно, что причиной возгорания стала техническая неисправность машины. Ущерб подсчитывается. Полностью тушение пожара, а также проливка и разбор конструкций гаража были завершены спустя полчаса.

Тагильские спасатели призывают тагильчан в случае чрезвычайной ситуации покидать опасную зону, а затем вызывать спасательные службы по номеру «112».