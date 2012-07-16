В аварии на Вагонке пострадали 6 человек

В итоге в аварии с рейсовым автобусом, врезавшимся в электроопору, пострадало 6 человек. Как сообщает apiural.ru, среди них: трехлетняя девочка, 27-летний мужчина, 26-летняя девушка, 67-летняя пенсионерка, 65-летняя женщина и 33-летний мужчина. Благо, травмы не самые страшные. У людей ушибы и ссадины, сотрясения головного мозга, черепно-мозговые травмы.