В Нижнем Тагиле пожар на улице Пархоменко. Предположительно - поджог
16 сентября 2013, 17:15Происшествия
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Только что стало известно, что на улице Пархоменко, рядом со зданием тагильской типографии горит помещение агентства недвижимости в доме №24.
Об этом инциденте сообщила пользователь Наталья, которая с семьей проживает в этом здании. По словам очевидцев, в настоящее время пожар также затронул и второй этаж. Сейчас на улице работает противопожарная бригада.
К счастью, никто не пострадал. Женщина, которая работает в агентстве, сумела выбраться через окно. Очевидцы предполагают, что это поджог.
В здание заходил мужчина с бутылкой пива, но никто не видел как он выходил. После начался пожар рассказывают очевидцы.
Изображение с камер Сети Тагила
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