Один из утонувших в УАЗе на реке Ис оказался жителем Нижнего Тагила
Сегодня, 17:41ПроисшествияФото: ГУ МЧС России по Свердловской области
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Одним из трёх утонувших в автомобиле УАЗ под Нижней Турой был 23-летний тагильчанин Илья Оганин. Ещё двое молодых людей оказались жителями Качканара, пишет «Качканарский четверг».
Сюжеты: Нижний Тагил
Как сообщает издание со ссылкой на собственные источники, парни имели большой опыт в преодолении реки вброд на машине и хорошо знали местность.
Напомним, утром 15 сентября пятеро человек пытались переправится на УАЗе через реку Ис. Однако автомобиль начал тонуть, и выбраться удалось лишь двум пассажирам.
Под Нижней Турой три человека погибли в утонувшем автомобиле
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