В Екатеринбурге третий день разыскивают пропавшую студентку медуниверситета

Как рассказали родители пропавшей, на кадрах с видеонаблюдения в подъезде видно, что девушка уходит с неизвестным мужчиной. Они подали заявление в полицию.

В правоохранительных органах заявляют, что розыск пропавшей ориентирован личный состав территориальных органов внутренних дел Екатеринбурга.