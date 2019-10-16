В Екатеринбурге третий день разыскивают пропавшую студентку медуниверситета
Сегодня, 17:22ПроисшествияФото: страница в соцсети Анны Ивониной
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13 октября в Екатеринбурге пропала 19-летняя студентка медицинского университета. Местонахождение девушки неизвестно до сих пор, пишет «Комсомольская правда».
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Как рассказали родители пропавшей, на кадрах с видеонаблюдения в подъезде видно, что девушка уходит с неизвестным мужчиной. Они подали заявление в полицию.
В правоохранительных органах заявляют, что розыск пропавшей ориентирован личный состав территориальных органов внутренних дел Екатеринбурга.
Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление ее местонахождения. Полиция просит граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемой, сообщить в органы внутренних дел по телефонам (343)356-42-14, либо 02,сообщили в полиции.
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