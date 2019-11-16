Пенсионерка погибла при пожаре в посёлке под Нижним Тагилом
Сегодня, 12:39ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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15 ноября около полудня на улице Центральной в посёлке Евстюниха под Нижним Тагилом загорелся частный дом, сообщает отдел надзорной деятельности по городу.
Сюжеты: Нижний Тагил
При пожаре в посёлке Евстюниха погибла женщина 1954 г.р. По предварительным данным, причиной пожара стала не выключенная электроплита,сообщили TagilCity.ru в ОНД и ПР по Нижнему Тагилу и ГГО.
Огонь на площади 12 квадратных метра охватил стены, пол и домашнее имущество в 4-квартирном доме. В тушении пожара приняли участие две единицы техники и шесть человек личного состава. Возгорание удалось ликвидировать в течении 40 минут.
Напомним, сегодня утром, 16 ноября, в Нижнем Тагиле горел склад готовой продукции на птицефабрике.
В Нижнем Тагиле загорелся склад птицефабрики
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