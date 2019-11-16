Пенсионерка погибла при пожаре в посёлке под Нижним Тагилом

При пожаре в посёлке Евстюниха погибла женщина 1954 г.р. По предварительным данным, причиной пожара стала не выключенная электроплита,сообщили TagilCity.ru в ОНД и ПР по Нижнему Тагилу и ГГО.

Огонь на площади 12 квадратных метра охватил стены, пол и домашнее имущество в 4-квартирном доме. В тушении пожара приняли участие две единицы техники и шесть человек личного состава. Возгорание удалось ликвидировать в течении 40 минут.

Напомним, сегодня утром, 16 ноября, в Нижнем Тагиле горел склад готовой продукции на птицефабрике.