Соавторы законопроекта о бытовом насилии обратились в полицию из-за угроз

Об этом рассказала заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.

По ее словам, реальные угрозы в адрес соавторов и их семей стали поступать недавно. Кроме того, письма, направленные против выхода закона, поступают многим депутатам и сенаторам.

Комитет Думы по образованию и науке провел собственное неофициальное расследование и выяснил, что «авторам» писем неизвестно, о чем идет речь, потому что никаких писем они не отправляли.

Пушкина добавила, что понимает кто может стоять за этим.

Поэтому соавторы закона обратились в силовые структуры с просьбой провести проверку.

Оксана Пушкина ранее заявила, что рассчитывает на внесение законопроекта о профилактике домашнего насилия в Госдуму до конца года.

В 2017 году президент Владимир Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье. Согласно ему, за впервые совершенное нарушение будет назначаться административное наказание. Это может быть штраф от пяти до 30 тысяч рублей, арест до 15 суток или до 120 часов исправительных работ. На данный момент за такое преступление наказание уголовное.