В Нижнем Тагиле загорелся склад птицефабрики
Сегодня, 10:28ПроисшествияФото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области
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Утром 16 ноября в Нижнем Тагиле на птицефабике на Салдинском шоссе загорелся склад готовой продукции, сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил
По предварительным данным, пострадавших в пожаре нет. На месте происшествия работаю восемь единиц пожарной техники и 32 спасателя. Кроме того, на месте развёрнут штаб пожаротушения для координации действий, сил и средств.
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