Тагильчанка сломала ногу в батутном парке и угрожает заведению судом

Инцидент произошёл 6 декабря. Светлана Гутан рассказала TagilCity.ru, что в «Атмосфере» праздновала вместе с семьёй день рождения сына и после прыжка в яму с поролоновыми кубиками почувствовала боль в ноге. На видео видно, как девушка прыгает, а по приземлению вскрикивает от боли. При этом, как заявила женщина, никто из администрации заведения не пришёл ей на помощь.

Никто из администрации не подошёл ко мне за все полчаса моих страданий. Ни помощи, ни карету скорой вызвать, вообще ничего.сказала Светлана Гутан.

Тагильчанка сломала ногу в батутном парке и угрожает судом владельцу заведения Видео Видео: Светлана Гутан

Однако сотрудники парка заверили, что тут же помогли девушке выбраться из ямы, принесли лёд и предложили вызывать скорую помощь, но она отказалась. Светлана признала, что сотрудники действительно помогли ей, но лишь тем, что принесли лёд — ни о каких медиках, по её словам, речи не было.

Я сидела в коридоре ещё около получаса, аниматор принёс лёд и продолжил программу. Дальше лёд приносил муж, нога раздувалась и синела, я плакала,рассказала женщина.

Тагильчанка сломала ногу в батутном парке и угрожает судом владельцу заведения Фото: Светлана Гутан

В то же время по регламенту в «Атмосфере» действует система страховых выплат, и обязательным условием её выполнения является медицинское освидетельствование на месте.

Тем более мы не имеем права оказывать медицинскую помощь, и если кому-то плохо, у нас в подкорке прописано как минимум предложить «скорую», а если мы видим, что человек находится в беспомощном состоянии, без сознания или не может принимать решения, то сами тут же её вызовем,объяснили в «Атмосфере».

Сотрудники парка также отметили, что их аниматор не мог всё время оставаться с пострадавшей, поскольку должен был следить за безопасностью остальных посетителей, а со Светланой Гутан в это время находился муж.

Однако женщина всё равно осталась недовольна поведением работников парка. Она не стала вызывать медиков, а сама отправилась в травмпункт на Липовом тракте, где ей сделали рентген и наложили гипс, после чего Гутан связалась с директором «Атмосферы» и сообщила, что лишилась трудоспособности на полгода без оплаты больничного.

Она (директор «Атмосферы» Вероника Иванова — прим. ред) произнесла речь о гражданском страховании, но это мне никак не поможет. У меня трое детей и как мне сейчас жить, кто детей содержать будет?рассказала Светлана.

У женщины действительно трое детей — 4, 11 и 18 лет. В «Атмосфере» признали, что ситуация неприятная, но объяснили, что для компенсации необходимы соответствующие документы.

Я принесла свои извинения, и мы обсудили что делать дальше. Так как у нас в «Ингосстрах» оформлено страхование гражданской ответственности, нам важно чтобы всё было соблюдено по сбору документов. В понедельник я связалась со страховой, они завели дело. Ситуация очень неприятная, и нам очень жаль за такой форс-мажор, но мы идём навстречу Светлане, я направила на почту перечень документов, запрошенных страховой компанией, но она до сих пор не предоставила ни один документ,рассказала Вероника Иванова.

В то же время Гутан подала заявление в полицию и сообщила, что готова подать жалобу в прокуратуру, если правоохранители не проработают ситуацию до 17 декабря.

Дело в 20 отделе полиции на данный момент, его рассмотрение заканчивается 17 декабря. Если участковый до этих пор не опросит меня и свидетелей, я пишу жалобу в прокуратуру. В суд буду обращаться после того, как соответствующие органы проведут свою работу,сказала Светлана.