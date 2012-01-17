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Завершено расследование дела об убийстве 17 одиноких пожилых женщин в Свердловской области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Завершено расследование дела об убийстве 17 одиноких пожилых женщин в Свердловской области

17 января 2012, 13:19Происшествия
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