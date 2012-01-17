Завершено расследование дела об убийстве 17 одиноких пожилых женщин в Свердловской области

Доказано, что злоумышленница звонила в квартиры к пожилым одиноким женщинам в возрасте от 61 до 89 лет. После того, как хозяйки квартир подходили к двери, она начинала вести с ними разговор и входила в доверие. Женщины, не подозревая о замыслах преступницы, открывали дверь, после чего она наносила пенсионеркам смертельные удары по голове, обыскивала квартиру и забирала все найденные деньги. За все время своих злодеяний, с 2002 по 2010 года, злоумышленница совершила 17 убийств.

Пытаясь скрыть следы своего преступления, женщина даже пыталась устроить в некоторых квартирах пожар, оставляя включенными утюги и конфорки газовых плит. Но возгорание предотвращалось бдительными соседями потерпевших.

По данным пресс-службы областного Следственного комитета, один раз, в феврале 2003 года, преступнице не удалось осуществить свой коварный замысел. При нападении на пожилую женщину та начала кричать, на что отреагировал сосед пенсионерки. Преступнице удалось скрыться с места нападения.

Материалы уголовного дела составили 436 томов. Следствие продолжалось 5 лет. При этом было опрошено 3 тысячи свидетелей, 21 потерпевший, проведено более 2 тысяч судебных экспертиз. Сейчас уголовное дело направлено в прокуратуру Свердловской области для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд.

Смерть человека всегда является невосполнимой утратой для его близких и друзей. Они еще долгое время не могут поверить, что человека не стало. Семья считает своим долгом сделать последнее пристанище умершего, место на кладбище, как можно более ухоженным. Они стараются подобрать красивое надгробие или сделать памятник на могилу. Изготовлением памятников различных форм, размеров и расценок занимаются сейчас многие ритуальные агентства.