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В Нижнем Тагиле у подростка отобрали телефон, угрожая ножом (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле у подростка отобрали телефон, угрожая ножом (ФОТО)

17 января 2014, 11:50Происшествия
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