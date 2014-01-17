В Нижнем Тагиле у подростка отобрали телефон, угрожая ножом (ФОТО)

Он вытащил из кармана нож и, угрожая им, забрал у школьника телефон. Парень запомнил, что незнакомец был одет в темную куртку, на голове была меховая шапка-ушанка, а на левой щеке виднелась царапина. Преступника стали искать по горячим следам.

Опросив жильцов, удалось установить квартиру, из которой вышел злоумышленник. Под подозрение попал 20-летний тагильчанин, уже судимый за кражу и грабеж. Недалеко от дома сотрудники уголовного розыска заметили мужчину в состоянии сильного алкогольного опьянения. На нем как раз была меховая шапка, а на лице имелась царапина. При досмотре в кармане у него нашли кухонный нож.

Доставленный в отдел полиции молодой человек пришел в себя только на следующее утро и смог дать объяснения, правда до сих пор не может вспомнить, куда дел похищенный телефон, сообщает пресс-служба МВД Нижнего Тагила.

По словам старшего следователя следственного отдела по Тагилстроевскому району Вячеслава Негру, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.162 УК РФ, задержанному предъявлено обвинение, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сотрудники полиции проверяют задержанного на причастность к совершению других преступлений. Граждан, опознавших этого мужчину, как человека, совершившего противоправные действия, просьба звонить в дежурную часть ММУ МВД России «Нижнетагильское» по тел. 02.

Фото пресс-службы МВД Нижнего Тагила.