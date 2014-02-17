В Нижнем Тагиле ГИБДД провела два рейда: вновь пьяные водители
17 февраля 2014, 15:15Происшествия
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ГИБДД Нижнего Тагила провела два рейда «Стоп-контроль», причем целью первого было предупреждение дорожно-транспортных происшествий по вине водителей, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения, а также водителей, не имеющих права управления, а второй рейд был направлен на профилактику ДТП с участием детей.
По данным отделения пропаганды, итоги неутешительные. Ведь 14 февраля с 22:00 до 5:00 остановлены 4 пьяных водителя, еще 4 отказались от прохождения освидетельствования и двое не имели права управления. Сегодняшним утром за два часа с 7:00 до 9:00 16 водителей нарушили правила перевозки детей, 8 автолюбителей не соблюли правила пользования ремнями безопасности при перевозке детей и еще 1 ехал с тонированными стеклами.
В ГИБДД также напоминают, что необходимо соблюдать дистанцию и выбирать скорость, оптимальную потоку.
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