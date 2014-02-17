В Нижнем Тагиле ГИБДД провела два рейда: вновь пьяные водители

По данным отделения пропаганды, итоги неутешительные. Ведь 14 февраля с 22:00 до 5:00 остановлены 4 пьяных водителя, еще 4 отказались от прохождения освидетельствования и двое не имели права управления. Сегодняшним утром за два часа с 7:00 до 9:00 16 водителей нарушили правила перевозки детей, 8 автолюбителей не соблюли правила пользования ремнями безопасности при перевозке детей и еще 1 ехал с тонированными стеклами.