На Тагилстрое задержаны двое грабителей, пытавшихся отрезать руку инвалиду (ФОТО)

Полицию обратилась женщина. Она сообщила о том, что в квартиру на ул. Гастелло, где гостит её сожитель, пришли люди, которые ранее неоднократно забирали имущество у её знакомого.

Полицейские приняли вызов и выехали по указанному адресу. В квартире, принадлежащей пьющему инвалиду, они застали четверых мужчин. Двое из них были сильно избиты. Пострадавшие сказали полицейским, что побои – дело рук двух гостей. Избитых мужчин забрала скорая, а гостям пришлось проехать в отделение полиции для выяснения обстоятельств.

Как рассказала следователь пресс-службе УВД, по словам потерпевших, в квартиру пришли двое пьяных мужчин. Они стали требовать у её 44-летнего хозяина и его гостя деньги. Устными внушениями вымогатели не ограничивались. Сначала они просто избивали гостя и хозяина квартиры. Затем вооружились табуретом и тростью. Мужчины забрали у своих жертв сотовые телефоны, но этого им показалось мало. Один из нападавших взял нож и пытался отрезать гостю мизинец, а хозяину квартиры кисть руки. Пострадавшие говорят о том, что неизвестно чем бы всё закончилось, если бы не вмешательство полиции.

Медики подтвердили наличие колото-резаных ран на руках и кисти одного из пострадавших, а также повреждение сухожилия у другого. Кроме того, у обоих мужчин зафиксированы множественные следы побоев.

Задержанные мужчины 24 и 26 лет ранее судимы. Сейчас они заключены под стражу. За разбой, совершенный группой лиц с применением насилия и предметов, используемых в качестве оружия, они могут оказаться за решёткой на срок до десяти лет.

ФОТО: пресс-группа УВД Нижнего Тагила