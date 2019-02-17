Начальник одного из отделов ОВД Полевского попался на взятке в 300 тысяч
Сегодня, 13:49ПроисшествияКсения ПлесовскихФото: flickr.com
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Сотрудники УСБ МВД РФ по Свердловской области задержали начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков Полевского за взятку в 300 тысяч.
Оперативники управления собственной безопасности МВД РФ по Свердловской области задержали начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков ОВД Полевского в пятницу, 15 февраля. Об этом изданию «Вечерние Ведомости» рассказал собственный источник в силовых ведомствах.
Полицейский решил стать богаче на 300 тысяч за «решение вопроса» по уголовному делу. Эти деньги силовик потребовал с одного из жителей Полевского. Начальник отдела уже дал следствию признательные показания, поэтому находится под подпиской о невыезде. На следующей неделе материалы уголовного дела передадут в Следственный комитет.
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