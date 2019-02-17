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Начальник одного из отделов ОВД Полевского попался на взятке в 300 тысяч
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Начальник одного из отделов ОВД Полевского попался на взятке в 300 тысяч

Сегодня, 13:49ПроисшествияКсения ПлесовскихФото: flickr.com
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