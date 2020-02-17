В Кировграде похищены три принадлежавших больнице автомобиля
Прокуратура Свердловской области в ходе проверки выявила факт хищения трех автомобилей, стоявших на балансе Кировградской больницы, сообщает пресс-служба ведомства.
Поводом для прокурорской проверки стал акт от областного Минздрава о проверке финансово-хозяйственной деятельности медучреждения. В документе была указана недостача пяти автомобилей, принадлежавших больнице.
Руководство лечебного учреждения объяснило это тем, что транспортные средства были утилизированы, так как являлись непригодными для эксплуатации.
В ходе разбирательства установлено, что три автомобиля не утилизированы, а обманным путем похищены с места стоянки должностным лицом и проданы по подложным документам. При этом автомобили были фиктивно сняты с госрегистрации.
По результатам проведенных надзорных мероприятий прокуратура передала материалы проверки в следственные органы для того, чтобы определить наличие состава преступления по статье УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения».